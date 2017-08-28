Bu yaz tatilinde hangi rotaları tercih edeceksiniz?

Bu yaz tatili planımda Mykonos ve Çeşme de var. Ağırlıklı olarak Bodrum’dayım ama birer hafta bu iki destinasyona da gideceğim.

Bu rotada size en çok keyif veren, plajlar, restoranlar ve eğlence mekanları…

Tatil rotalarımda ağırlıklı olan Bodrum olunca en keyif aldığım restoranlar da buradakiler oluyor. Kumsal Balık en çok tercih ettiğim mekan. Onun dışında bu yıl Yalıkavak’ta açılan Hazine ve Gümüşlük Mimoza sevdiğim mekanlardan… Mykonos’ta ise Panarmos en çok gittiğim yer.

Ne tarz bir tatili seviyorsunuz? Tekneyle açılıp denizin ortasında olmak mı? Tüm aktiviteleri bulunduğunuz ortamın içinde yapabileceğiniz bir otel konsepti mi? Yoksa her günü dilediğiniz gibi planlayabileceğiniz özgür alanınız olan eviniz mi?

Ben yazlık evimde tatil yapmayı seviyorum. Çünkü tekneden daha özgür geliyor bana. Ama arada sağ olsunlar mutlaka arkadaşlarımın teknelerinde de 3-5 gün geçiriyorum. Yunan Adaları’na tekneyle gitmek çok keyifli oluyor.Ev hayatı tabii ki tekne ile kıyaslanınca çocuklarım küçük olduğundan benim için çok daha uygun.

Tekneyle açıldığınızda sizi manzarasıyla büyüleyen koylar…

Tekne tatilinde en çok Göcek ve civarındaki koyları beğeniyorum. Bodrum’daki koylar fazlasıyla kalabalık maalesef. Bir de son zamanlarda koyların yerine minik adalara gidip oraları keşfetmeyi de seviyorum.

Türkiye’de ve dünyada en çok beğendiğiniz oteller…

Türkiye’de MaxxRoyal Kemer ve MaxxRoyal Belek benim en çok tercih ettiğim iki otel. Yurt dışında ise daha çok butik otelleri tercih ediyorum. Çünkü inanın yurt dışındaki oteller bizimkilerle yarışamaz. Biz otelcilikte açık ara yurt dışı otellerine fark atmış durumdayız. En iyi oteller bile bizim ayarımızda değil. O yüzden küçük butik otellerden keyif alıyorum, diğerleri çok eski ve bakımsız. Mesela İtalya’daki oteller konforlu bile değil. Bizim İstanbul’dan Antalya’ya kadar tüm otellerimizhem servis hem hizmet anlayışı hem de temizlik ve kalite yönündendünya çapının üstünde.

“Herkes mutlaka keşfetmeli” diyebileceğiniz henüz çok fazla popüler olmayan bir tatil bölgesi?

Henüz çok fazla popüler olmamış ama beni şimdiye kadar çok etkileyen tek yer Ravello oldu. Gerçekten insanın ruhunu okşayan, huzur veren bambaşka bir yer… Yaklaşık 2.500 kişinin yaşadığı bir kasaba burası ama gerçekten büyüleyici ve hayallerin rotası gibi.

Tatil valizinizin olmazsa olmazları…

Tatil valizimin olmazsa olmazları çeşit çeşit terliklerim ve güneş kremlerim. Ayrıca tatilde farklı şapkalar takmaya bayılırım, hatta onlar için özel taşıma çantam bile var, şapkalarım kırılmasın formubozulmasın diye. Eskiden gittiğim tatillerden 4-5 şapka almadan dönmezdim, şimdi onu bıraktım yerine terlik koleksiyonuna başladım…