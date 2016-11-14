Pera ve Fener’de yaşamış Bizans, Ceneviz, Türk, Ermeni ve Rum kültürlerinin yemek alışkanlıklarından yola çıkarak hayata geçen, yeme-içme sektörüne ayrı bir renk katacak olan Perispri Fener, düzenlenen şık bir davet ile kapılarını açtı.

Perispri Fener’in sahibi ünlü heykeltıraş ve seramik sanatçısı Cahide Erel’in ev sahipliğinde gerçekleşen davete iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından tanınmış birçok ünlü isim katıldı. Erel’in eski atölyelerini dekore ederek ve farklı kültürleri birleştirerek hazırladığı menüsüyle dikkat çeken Perispri Fener, davetlilerin büyük beğenisini topladı. Cahide Erel davette yaptığı konuşmada, klasik restoranlardan farklı olarak Perispri Fener’in seramik, heykel sergi alanı ile sıcak bir ambiyansa sahip olduğunu belirtti. Sanatçının seramik ve heykel eserleriyle bütünleşen Perispri Fener’de Cahide Erel’in araştırmaları sonucu hazırlanan menü davetliler tarafından çok beğenildi. Her cumartesi mekanda sahne alacak ünlü operacı Çağrı Köktekin ve orkestrası, Arya’dan Alaturkaya konseptli programıyla davetlilere nostaljik bir gece yaşattı.