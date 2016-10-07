Kadınların vazgeçilmez markası Penti, yeni sezon lansmanını Soho House Istanbul, Apartment’ta gerçekleştirdi.

İş, sanat, moda, cemiyet ve magazin hayatının gözde isimlerinin katılım gösterdiği ‘Pentihouse’ temalı etkinliğe Penti’nin yeni sezon ünlü yüzü Atiye ev sahipliği yaptı. Penti Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kariyo’nun da katılım gösterdiği ‘Pentihouse’ gecesinin sürprizi Atiye’nin piyano eşliğindeki muhteşem performansı oldu. Gece, DJ Suat Ateşdağlı’nın seçtikleriyle devam ederken Penti’nin ‘en yenileri’ davetlilerden tam not aldı.