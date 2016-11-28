Akfen Holding’in ikinci kuşak yöneticilerinden Pelin Akın ve Martaş Otomotiv’in genç yöneticisi Cem Baver Özalp, iş, siyaset, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimlerinin katılımı ile düzenlenen bir nikâh töreniyle hayatlarını birleştirdi.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın kızı Pelin Akın ile Martaş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özalp’in oğlu Cem Baver Özalp, Raffles Hotel’de düzenlenen bir nikâh töreniyle dünyaevine girdiler. Geçtiğimiz yaz Göcek’te aile arasında yapılan nişan töreni ile evlilik yolunda ilk adımı atan genç çiftin nikâh törenine iş, siyaset, cemiyet, medya ve sanat hayatından 800’den fazla üst düzey davetli katıldı. Davetlilerin şıklıkları ile dikkat çektiği düğün ilk olarak kokteyl ile başladı. Ardından nikâha geçildi ve genç çift alkışlar arasında nikâh masasına geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş’ın kıydığı nikâhta, gelinin şahitliğini 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince’nin eşi Hilal Özince ve TAV Grubu CEO’su Sani Şener’in eşi Asuman Şener yaparken; damadın şahitliğini ise, ünlü Cerrah Yaman Tokat, Gilan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Geylan ve Atlantis Management Group CEO’su Tümay Başaranlar yaptı.