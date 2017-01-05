Hair style & Academy Orhan Bademli 1964; 2016-2017 Sonbahar-Kış sezonunda, tüm ışıltısı ve zarafeti ile sizleri, “Parizyen Kadının” büyüleyici dünyasına doğru bir yolculuğa davet ediyor…

“Özgür ve kendi isteklerinden vazgeçmeyen, girdiği her ortamda orijinal bir stil yaratmayı çok iyi bilen bu kadınlar kendilerine son derece güvenirler.

Başarılı, özgüveni yüksek, kozmopolitan ve elegan bir duruşa sahip olan, parizyen kadınının en önemli özelliğinin tarzı ve duruşu olduğunu, buna göre de kendine özgü, sıradan olmayan stil ve tarz yarattığını gösteriyor…

Şıklık ve kaliteye önem veren, lüksü, pahalı olan değil zevkli olan olarak tanımlayan parizyen kadınlarının tutkusu; saçlarında abartıdan uzak, kullanışlı ve uğraşsız modeller…

Bizler de 2016-2017 Sonbahar/Kış modasını şekillendirirken, kişiye özel saç kesimi ve tasarımlarını, yüz şekillerine, enerjilerine, saçın dokularına ve renklerine göre oluşturuyoruz..

Bu yılın trendi olan akıllı perçemler ile tutkulu, doğal ve sahici dalgaları yaratıyoruz…

Parizyen kadınına küçük dokunuşlar ile parlak akışkan bukleleri ve hafif hacimleri öne çıkararak keyif verici büyük etkiler elde ediyoruz.

Orhan Bademli; renklendirmede, Fransız parizyen kadınlarına doğal parlaklığın içinde kontürleme ve somre tekniği ile “Fransız kahveleri” yumuşak gölge oyunlarıyla, saçların kıvrımlarının arasında, hareket eden, parıldayan yansımaların uyumlu bir dengeyle, sofistike cömertliğini yorumluyoruz…

Bambaşka görünümlerle saç stillerine orijinal heyecan katmak için, kişiye özel doğal hareketlerle yorumluyor ve biçimselleştiriyoruz.

Parizyen kadınları için, güzelliklerinin özel olması bir önceliktir. Çünkü onlar kendilerine ne yakışacağının farkında olabilen profillerdir, ışık ve tazelik onların vazgeçilmezidir .

Parizyen kadınları, saçlarına ve tenlerine uyumlu tonlamaları uygulamaktan hoşlanır. Makyaj tercihleri her zamanki gibi, kendilerine özgü çizgilerini taşır.

Makyörümüz Erdal Bektaş, sezonun vazgeçilmezi olan parizyen kadınlarının doğal kaşlar ve perçemlerinin bütünleşmesine dikkat çekti.

Buradan yola çıkarak, cilt renginde saydam tonların gölgelendirmede kontürlerle adeta bir sihirbaz gibi makyajı yönlendirdiğini görebiliriz.

Gözlerde fark edilmeyi istiyor fakat aşırıya kaçmamaya özen gösteriyorlar.

Dudaklarında her zaman günlük hayat için parlatıcı kullanmayı seviyorlar. Akşam davetlerinde ise bir o kadar çarpıcı olan Channel kırmızısı vazgeçilmezleri oluyor.

Gmail;obademli@gmail.com Tel;0532 100 10 51- 0532 314 21 80