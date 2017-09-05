Ankara’nın alışveriş ve yaşamı buluşturan adresi Panora AVM, düzenlediği birbirinden özel konserler ile hem birçok ünlü ismi sanatseverlerle buluşturdu hem de yaz akşamlarında Ankara’yı eğlenceye doyurdu.

Yaz aylarının gelmesiyle konser takvimini açıklayan Panora AVM, müzik şöleni yaşatmaya devam ediyor. Gelenekselleşen PanoraPark ve Panora Teras konserleri ile Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi başkentte renkli bir yaz vaat ediyor. 5 Temmuz’da pop müziğin sevilen ismi Hadise ile startın aldığı PanoraPark yaz konserlerinde coşku, 19 Temmuz’da Serkan Kaya ile devam etti. Yoğun katılımın yaşandığı konseri 5 bine yakın kişi izledi. Birbirinden güzel şarkıları kendisini dinlemeye gelen sevenleri ile seslendiren sevilen şarkıcı, Ankara’da ilk kez Açık hava da sahne aldığını söyledi. Koray Avcı ile devam eden müzik şöleninin bir sonraki konuğu ise Hakan Altun oldu. PanoraPark konserlerinin kapanışı 13 Eylül’de Linet ile yapılacak.

Eğlencenin Ritmi Panora Teras’ta

Ankaralıların buluşma noktası Panora AVM, bir çok restoranın da bulunduğu teras katta ünlü isimleri ağırlıyor. Eğlencenin ve alışverişin adresi Panora AVM dinleyenlerine müzik ziyafeti sunmaya devam ediyor.

PanoraPark konserlerinin yanı sıra ünlü pek çok restoranın bulunduğu teras katta da müzik dolu geceler yaşanmaya devam ediyor. 28 Temmuz’da Gökhan Türkmen ile açılan Panora Teras konserleri 18 Ağustos’ta güzel ve başarılı şarkıcı Simge’yi ağırladı. Birbirinden güzel parçalarını Başkentliler için söyleyen Simge, 2017’ye damga vuran şarkıları da seslendirmeyi unutmadı. 8 Eylül’de huzur veren şarkılarıyla beğeni toplayan Fettah Can’ı ağırlayacak olan Panora AVM, Teras konserlerinin kapanışını ise; 20 Eylül’de Okyanus şarkısıyla başarı yakalayan Derya Uluğ ile yapacak.