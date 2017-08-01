Başkent cemiyet hayatının genç ve güzel ismi Damla Tüfekçi Perçiner ile Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde geçirdiğimiz keyifli alışveriş günündeki renkli kombinlerimize hayran kalacak, sıcak sohbetimizi ilgiyle okuyacaksınız…

Giyim tarzını nasıl özetlersin?

Şık, zarif ve farklı olmaya özen gösteriyorum. Sezonda çok moda olan, herkesin üstünde gördüğüm parçalardan kaçınıyorum. Mağazaları dolaşıp olabildiğince farklı parcalar bulmaya calışıyorum. Topuklu ayakkabılarım hayatımın vazgeçilmez bir parçası… Eğer beni bür gün spor ayakkabıyla görürseniz o gün ya spora gidiyorumdur ya da moralim bir şeye bozulmuştur.

Gardırobunun vazgeçilmez parçaları ve dolabında baskın olan renkler neler?

Siyah ve lacivertin içinde kendimi rahat hissediyorum. Maskülen olan hiçbir parçayı dolabımda bulamazsınız. Kokteyl elbiselerim her zaman kurtarıcım oluyor; bir hırkayla daha spor bir hale dönüşürken, şık takılarla da akşama hazır oluyorum. Mücevherlerim vazgeçilmezim… Benden sonra gelicek kuşaklara tarzımı anlatacak ve beni anımsatacak parçaları biriktiriyorum.

Tatilde en çok kimlerle birlikte neler yapmaktan, nerelerde olmaktan keyif alıyorsun?

Annem her zaman benim en yakın arkadaşım, babam ise idolüm olmuştur. Onlarla geçirdiğim her dakika benim için çok kıymetli. Bu sene yeni evlendim, eşimle çok mutlu bir hayat kurduk. Eşimi ve ailesini bana hayatın verdiği bir armağan olarak görüyorum. Onlarla yemeğe gitmeyi ve birlikte zaman geçirmeyi hiçbir şeye değişmem. Bir arada olduktan sonra ne yaptığımız çok da önemli değil.

Bu seneki tatil planınız ne?

Sıcaktan ve kalabalıktan hiç hoşlanmıyorum. Arkadaşlarımızla birlikte olabilmek için eşimle Yunan Adaları’na gitmeyi düşünüyoruz. Benim için tatil Eylül ayında herkes işe başladıgında, havalar serinlediğinde başlıyor. Planlarımız arasında Bodrum, Antalya ve Küba da var.

Moda nedir senin icin?

Moda; gelip geçici olan, hızlı tüketimi anımsatan, bazen de insanı esir alan bir anlayış bence. Fakat aslında olması gereken moda; kendimizi bulmak, tanımak ve kişiliğimizi giydiklerimize yansıtabilmeyi başarabilmektir.

Klasik bir günün nasıl geçiyor?

Eşimi işine uğurladıktan sonra bir müddet kedimle vakit geçiriyorum. Kahvemi içerken o gün ne yapacağımı planlıyorum. Huzurumu bozacak hiçbir şeyi hayatıma sokmamaya çalışıyorum. Günlük hayatımda genellikle vaktimi ailemle geçiriyorum, sabahları bazen yürüyüşe çıkıyorum, felsefe ve psikoloji kitapları okuyorum. Yardım derneklerine elimden geldiğince yardım ediyorum, faaliyetlerine katılıyorum. Her gün mutlaka sokak hayvanlarının beslenme, barınma ve sağlık sorunlarıyla ilgileniyorum. Mahatma Gandhi’nin de dediği gibi:

“Bir ulusun büyüklüğü ve ahlaki gelişimi, hayvanlara olan davranış biçimi ile değerlendirilir.” Herkesin de bu yaklaşımı benimsemesini diliyorum.

Formunu korumak için neler yapıyorsun?

Çok düzenli bir spor hayatım yok. Yemek yemeyi, değişik tatlar denemeyi çok seviyorum. Ayın bir haftasını diyet yaparak geçiriyorum böylece aynı kilo aralığında kalmayı başarıyorum. Canım istediğinde de spora gidiyorum. Ayrıca kadınların formda ve ince olması konusunda yapılan baskıya çok karsıyım, bu baskının özellikle gençlerde olumsuz etki yarattığını düşünüyorum. Önemli olan sağlıklı ve bedenimizle barışık olmamız.

Bugun giydiğin kombinlerden en çok sevdiğin, seni en çok ifade eden hangisiydi?

En çok Missoni’nin elbisesini begendim. Missoni markasının değişmeyen, klasik ama bir o kadar da kendini yenileyen tarzı beni ifade ediyor.