Rosella Karabacak ve Şirin Yalçın ortaklığında yeniden hayat bulan değerli marka Sırmaison Nişantaşı, Akmerkez AVM, Zorlu AVM, Galeries Lafayette’den sonra yeni mağazasını düzenlenen şık bir davetle Bodrum Palmarina’da açtı.

Gümüşten altına, porselenden kristale kadar dünyaca ünlü birçok markanın çatal, bıçak takımlarını, yemek servislerini ve aksesuarları alıcılarıyla buluşturan Sırmaison’un davetine sosyal yaşam dünyasının da ünlü isimleri katılarak Rosella Karabacak ve Şirin Yalçın’ı yalnız bırakmadılar. Gümüş çatal – bıçak takımları konusunda dünyanın en ünlü Fransız markalarından Ercuis ile porselen yemek ve servis takımları söz konusu olduğunda dünyanın en köklü markaları arasında gösterilen Fransız Raynaud Limoges’in birbirinden özel ürünlerinin de beğeniye sunulduğu davette konuklar bol bol alışveriş yapmayı da ihmal etmediler. Davette konuklarıyla yakından ilgilenen Rosella Karabacak ve Şirin Yalçın yaptıkları kısa sunumda, yeni evlenen çiftlere evlilik listelerini hazırlarken tüm ihtiyaçlarını karşılamalarını sağlayacak geniş ve kaliteli bir ürün yelpazesine sahip Sırmaison’da birbirinden farklı ve özel hediye alternatifleri bulabileceklerini belirtti. Akşam saatlerine kadar devam eden davetin sonunda ise konuklar aldıkları ürünlerle mağazadan ayrıldılar.