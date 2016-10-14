Özgür Masur, tüm kumaşlarından işleme detaylarına, tamamı el işçiliği ile hazırlanan 46 parçalık couture koleksiyonunda, markasının DNA’sında yer alan çiçek formlarına deneysel bir bakış kazandırıyor.

İnce ve usta işçilik kalitesiyle bilinen Özgür Masur kreasyonları, yeniden yapılandırılmış silüetler ile işlemeye yapılan cesur girişimleri içeriyor. Özgür Masur tasarımlarının ana formu olan çiçeklere, doğaya hayat veren fotosentezi ele alarak yaklaşan Masur, ışıktan gelen bu hayat enerjisini gizli bir bahçe düşüyle deneysel bir keşfe dönüştürüyor. Özgür Masur’un ikonikleşen çiçek formlarının, uçan karınca gibi futuristik figürlerle birleştiği koleksiyon, yalın ve güçlü ifadeleriyle dikkat çekiyor.