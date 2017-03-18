Cemiyet hayatından ünlü isimleri, Neslihan Kozanoğlu’nun ev sahipliğinde Hardal Nişantaşı’nda buluştu.

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Neslihan Kozanoğlu, yakın dostlarını Mar Group bünyesindeki Hardal Nişantaşı’nda özel bir davet ile ağırladı. Mutfağa olan ilgisi ile bilinen Neslihan Kozanoğlu, Cihan Çobanoğlu’nun genel müdürü olduğu Mar Group bünyesindeki Hardal Nişantaşı’nın yenilenen menüsünden seçmiş olduğu lezzetlerden oluşan öğle yemeği davetine ev sahipliği yaptı. Bir araya gelen iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasından ünlü simalar, Mart ayı itibari ile bahar aylarının gelişini de kutladı. Şehir hayatının dışında çiftliğinde organik bir hayat yaşayan Neslihan Kozanoğlu, kendi özel formülü olan detox etkili organik içeceklerinden hazırlayarak misafirlerine tattırdı.