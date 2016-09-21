Özdoğan Grup Yönetim Kurulu Üyesi Günaydın Özdoğan’ın oğlu Binali Özdoğan ile Elif Yıldız JW Marriott Otel’de gerçekleşen düğün töreni ile aşklarını resmileştirdi.

Binali Özdoğan ile Elif Yıldız şık bir düğün ile dünya evine girdiler. JW Marriott Otel’de gerçekleştirilen düğün töreni aile dostları, akrabalar ve çiftin arkadaşlarının katılımının tamamlanmasının ardından başladı. Alkışlar eşliğinde nikah masasına yürüyen genç çift büyük bir heyecanla birbirlerine evet dediler. Daha sonra ilk danslarını gerçekleştirmek için sahneye çıkan genç çiftin mutlulukları gözlerinden okunuyordu.

Fotoaltı: Cemiyet hayatının sevilen siması Aydan Özdoğan düğün töreninde tercih ettiği kıyafet ile oldukça şık görünüyordu.