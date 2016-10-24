Nenehatun Caddesi’nin gözde mekanlarından Karaf’ın işletmecisi Batuhan Safi ve Mesut Bakkal’ın kızı Tuğçe Bakkal görkemli bir nikah töreniyle mutluluğa evet dediler.

Bilkent Otel’de gerçekleşen düğüne Ankara iş ve cemiyet hayatından çok sayıda seçkin davetli katılım gösterdi. Nikahlarını Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in kıydığı ve şahitliğini Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı İlhan Cavcav’ın yaptığı çiftin mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Renkli anlara sahne olan nikah töreninde davetliler şıklıklarıyla adeta birbirleriyle yarıştı. Mutluluğa evet demenin coşkusunu yaşayan çiftin düğününde davetliler unutulmaz bir gece yaşadılar.