Bahçeşehir Üniversitesi’nde Reklam bölümünde okurken hafta sonları katıldığı birkaç saatlik eğitimler ile birlikte içindeki pastacılık tutkusunun peşinden giden ve dünyanın önde gelen mutfak okullarından Paris Le Cordon Bleu’den mezun olan, Türkiye’ye döndükten sonra ise, Mutfak Sanatları Akademisi’nde asistan şef olarak çalışan Damla Şeftalicioğlu sosyal medyada lezzetleriyle adından söz ettiren başarılı bir fenomen… En çok pişirdiklerini, en favori tariflerini ve zaman zaman da gezip gördüklerini oldukça renkli fotoğraf kareleriyle bizlerle buluşturan Pasta şefi ile çok tatlı bir sohbet gerçekleştirdik….

Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız?

1985, Paris doğumluyum. Saint Benoît Fransız Lisesi’ni bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi Reklamcılık bölümüne başladım. Pastacılık tutkum ağır basınca reklamcılık bölümünü ikinci sınıfta bıraktım ve tekrar Paris’in yolunu tuttum. Le Cordon Bleu mutfak okulundan pastacılık diploması aldım. Birkaç iş tecrübesinin ardından Türkiye’ye dönerek Mutfak Sanatları Akademisi’nde çalışmaya başladım. Şimdilerde ise, blogum “Damy’s Kitchen” ve sosyal medya üzerinden tariflerimi, gezilerimi ve fotoğraflarımı takipçilerimle paylaşıyorum. 4 yıldır evliyim.

Blogunuzu ne zaman açtınız? Ve ardından nasıl ilerledi bu lezzetli yolculuk? Bu kadar takipçiye nasıl ulaştınız?

2014 yılı sonlarına doğru açtım bloğumu. Uzun süre mutfaktan uzak kaldığım ve yavaş yavaş mutfağa geri döndüğüm bir süreçti. Tarifler deniyor, kendimce fotoğraflıyordum. Eşim bunun mutlaka insanlarla paylaşılması gerektiği konusunda ısrarcı olunca ben de blogum ve sosyal medya aracılığıyla zevkle paylaşmaya başladım. Takipçilerimin hızlı çoğalışını sosyal medyayı doğru kullanmama, fotoğraflarımı büyük bir özenle çekmeme ve alışılagelmiş tarifler yerine yenilikçi ve nokta atışı tarifler paylaşmama bağlıyorum.

Buse Terim ile yollarınız ne zaman ve nasıl kesişti? Onun sitesinde yazı yazmaya nasıl başladınız?

Ben Buse Terim’i zaten zevkle takip ediyordum. Belirli bir süre sonra o da beni fark etmiş ve severek takip etmeye başlamış. Sitesini yeniden yapılandırma kararı aldığında da bana ulaştı, yemek bölümünde yazılar yazmam için. Severek kabul ettim tabii. İşine aşık, enerji dolu, araştırmacı bir iş kadını, kendisiyle çalışmaktan mutluluk duyuyorum.

Çok keyifli ve farklı tarifler yapıyorsunuz… Yurt dışından getirdiğiniz lezzetler var mı?

Türkiye’de bulunamayan belirli malzemelerim var, evet. Yurt dışına çıktıkça o malzemeleri alıyorum veya gelen yakınlarımdan temin ediyorum. Vanilya özütü, yoğunlaştırılmış süt, bazı şeker çeşitleri ve süsleme ürünleri ile farklı ekipmanlar bunlardan sadece bazıları.

Şeflik eğitimi aldınız mı? Kendi yarattığınız tarifleriniz oluyor mu?

Evet, dünyanın en prestijli mutfak okullarından biri sayılan Paris Le Cordon Bleu’den Pastacılık diploması sahibiyim. Paris’in pastacılığın kalbi olduğunu düşünüyorum, dolayısıyla orada edindiğim tecrübe paha biçilemez. Vakit buldukça tamamen deneysel oluşturduğum tarifler oluyor. Tarif üretmek bambaşka bir konu; oldukça vakit, emek ve yüksek konsantrasyon isteyen bir iş. İleride bu konuya daha çok eğilmek amacındayım.

Tariflerinizi sosyal medya dışında takipçilerinizle paylaştığınız alanlar oluyor mu? (Catering hizmeti veya cafelerde satışa sunmak gibi…)

Zaman zaman workshop’larım oluyor, eğitim veriyorum ve takipçilerimle vakit geçiriyorum. Tatlı alanında menü danışmanlığı yapıyorum; danışmanlık verdiğim işletmedeki mutfak ekibine tarifleri öğretiyor ve lezzet sürekliliği sağlıyorum. Direkt satış için teklifler çokça oluyor, ancak henüz içime sinen bir teklif öne çıkmadı. Catering için de sık sık talep oluyor ama o da vakit ayırabildiğim sürece yaptığım bir iş.

Bu alanda başarıyı yakalamak için vazgeçilmez prensipler neler olmalı?

Her şeyden önce bu iş, sevmeden yapılabilecek bir iş değil. Mutfağı ve pişirmeyi hakikaten sevmek gerekiyor. Sonrası ise; yeteneğe ve kendini eğitmeye bağlı. Sürekli yeni tarifler denemek, çok yönlü olmak, yeniliklere açık olmak gerekiyor. Pastacılık, genel olarak aşçılıktan çok farklı. Doğaçlamaya fazla yer yok, tarife bağlı kalmak gerekiyor, dolayısıyla oldukça sabır istiyor. Bu, işin mutfak tarafı… Sosyal medya kanadında ise; samimiyet en önemli nokta bence. Onun dışında tabii ki olmazsa olmazlar; iyi fotoğraflar, güzel sunumlar ve fark yaratan içerikler.

Bu işe başlarken hedeflediğiniz noktaya ulaştığınızı düşünüyor musunuz? Yakın vadede yeni hedef ve projeleriniz var mı?

Açıkçası bu noktayı hayal etmemiştim başlarken, hobi olarak başlamıştım. Takip eden kitle büyüdükçe sorumluluklarım da büyümüş gibi hissediyorum. Dolayısıyla gelecek hakkında elbette planlarım var. Örneğin; kendi fotoğrafladığım, en sevdiğim tariflerden ve kendi yarattığım tariflerden oluşan bir yemek kitabı… Ya da ufak bir cafe belki, neden olmasın?

Brownie Cheesecake Barları

Brownie için Malzemeler

115 (1/2 su bardağı) tereyağı

150 gr (1 su bardağı) bitter çikolata (küçük küçük parçalanmış)

200 gr (1 su bardağı) toz şeker

2 adet büyük boy yumurta (oda sıcaklığında)

2 tatlı kaşığı vanilya özütü (yoksa toz vanilya)

1 çimdik tuz

95 gr (2/3 su bardağı) un

Cheesecake Harcı için Malzemeler

250 gr (1 su bardağı) labne peyniri (oda sıcaklığında)

70 gr (1/3 su bardağı) toz şeker

1 adet büyük boy yumurta (oda sıcaklığında)

1 çimdik tuz

Yapılışı