Yılın en uzun gecesinde özel bir şova imza atan Ford Mustang ve Raisa&Vanessa; İstanbul Kongre Merkezi’nin otopark alanında bir şov gerçekleştirdi. Ford Mustang ve Raisa&Vanessa’nın Sonbahar-Kış 2017/18 Koleksiyonu iş, cemiyet, sanat ve moda dünyasının önde gelen isimlerine ilk kez sunuldu. 50 yıllık geçmişinde tasarımı, motor sesi ve performanslı sürüşü ile sıradan bir spor otomobilden çok daha fazlasını sunan Ford Mustang ile Uzak Doğu kültürünün incelikli bir maksimalizm ile işlendiği, asi ve dinamik ruha sahipRaisa&Vanessa Sonbahar-Kış 17/18 koleksiyonu izleyiciler tarafından tam not aldı.