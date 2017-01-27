Geçen yıl geçirdiği kalp krizi sonrasında vefat eden Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı merhum Mustafa Koç, mezarı başında anıldı.

Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanında düzenlenen törende konuşan Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Koç’un yokluğunu her geçen gün daha fazla hissettiklerini belirtti. Rahmi Koç ve Levent Çakıroğlu’nun yanı sıra Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, Koç Holding Üst Yöneticisi (CEO) Levent Çakıroğlu, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Mustafa Koç’un eşi Caroline Koç, annesi Çiğdem Simavi, kızları Esra ve Aylin Koç, halası Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Semahat Arsel, Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç gibi iş dünyasının ve cemiyet hayatının önemli isimlerinin katıldığı törende Koç’un kabrine, üzerinde annesi, eşi ve kızlarının isimlerinin yazılı olduğu çiçekler konuldu. TÜSİAD tarafından yapılan açıklamada, Koç’un Türk iş dünyasının gelişimine verdiği destek ve toplumsal gelişme için gerçekleştirdiği gönüllü çalışmaları ile rol model olduğu vurgulandı.