Hayatın koşturmasına yaz tatiliyle içlerimizi ısıtacak bir mola veriyoruz… Bu yaz tatilinde hangi rotaları tercih edeceksiniz?

– Yaklaşık 1 buçuk senedir Bodrum’da yaşıyoruz. Yarı tatil yarı iş gibi bir yaşam oldu bizim için. Yazın büyük bir kısmını da burada geçireceğiz. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında en az birer hafta tekneyle açılacağız. Temmuz ve Ağustos rotamız Türkiye’nin Ege kıyıları olacak. Eylül ise karşı adalarda geçecek. Kara yoluyla da her sene yaptığımız bir tur olan Bodrum – Cunda hattını yapacağız.

Bu rotada size en çok keyif veren, plajlar, restoranlar ve eğlence mekanları…

– Elbette olmazsa olmazlarımız var ama keşfetmeyi daha çok seviyoruz. Gözümüze enteresan görünen herhangi bir yere girebiliriz. Bebeğimiz olduğu için eğlence mekanları sesten dolayı çok tercih ettiğimiz yerler değil.



Ne tarz bir tatili seviyorsunuz? Tekneyle açılıp denizin ortasında olmak mı? Tüm aktiviteleri bulunduğunuz ortamın içinde yapabileceğiniz bir otel konsepti mi? Yoksa her günü dilediğiniz gibi planlayabileceğiniz özgür alanınız olan eviniz mi?

– Evimiz denize sıfır olduğu için ve harika bir kumsalı olduğu için öncelikle evi tercih ediyoruz. Çok seçenekli bir yaşam oluyor. İstediğin her an her şey elinin altında oluyor. Tekne çok uzun süreli olmadığı takdirde elbette çok keyif aldığımız şeylerden biri.

Tekneyle açıldığınızda sizi manzarasıyla büyüleyen koylar…

– Başta Bodrum, Göcek, Marmaris ve Fethiye olmak üzere Ege koyları çok büyüleyici.

Türkiye’de ve dünyada en çok beğendiğiniz oteller…

– Güney Fransa’ın ve İtalya’nın Akdeniz kıyılarındaki butik otellerini özellikle tercih ederiz. Belirli bir otel zincirine bağlı olanları tercih ediyoruz. İsim vermeyi çok tercih etmiyorum. Türkiye’de ise otelden ziyade evde olmayı tercih ediyoruz.

“Herkes mutlaka keşfetmeli” diyebileceğiniz henüz çok fazla popüler olmayan bir tatil bölgesi?

– Kış ve bahar aylarında Bodrum ve Ege kıyıları, Trabzon’dan başlayarak tüm Doğu Karadeniz. Bodrum’un kışı ve bahar ayları keşfetmeye çok müsait. Zira bu dönemlerini insanlar pek bilmiyorlar.

Tatil valizinizin olmazsa olmazları…

– T-Shirt koleksiyonum var ve büyük bir kısmı valizimde olur. Ailecek kristal ve fosil koleksiyoneri de olduğumuz için yanımıza bir miktar obje mutlaka alıyoruz. Gittimiz yeri bizim mekanımıza çeviriyorlar. Kitaplarım ve küçük elektroniklerim de çalışmak ve beslenmek için her zaman valizimdedir.