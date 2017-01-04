Asya’nın mistik dünyasını Türk ve Osmanlı dokusuyla buluşturan, benzersiz hizmet anlayışıyla eşsiz deneyimler yaşatan, gurme restoranlarıyla misafirlerine ayrıcalıklı tatlar sunan, bir tarafında güzeller güzeli Dolmabahçe Sarayı’nın, diğer tarafında tarih kokan İstanbul Deniz Müzesi’nin salındığı, boğaza en yakın otel olarak tarihi Yarımada’dan Ortaköy’e kadar uzanan Shangri-La Bosphorus, Istanbul, ünlü restoranı Shang Palace’ta Tolga Sezgin’in davetine ev sahipliği yaptı.

İstanbul’un önde gelen isimlerinden Tolga Sezgin’in 2016’yı uğurlamak, yeni yılı da keyifle karşılamak adına Shangri-La Bosphorus, Istanbul’un Shang Palace restoranında düzenlediği yemeğe birbirinden seçkin isimler katıldı. Bu özel davetin ev sahipliğini üstlenen Tolga Sezgin, tüm misafirleriyle birebir ilgilenerek, gece boyunca her birini şık ambiyans eşliğinde ağırladı. Tolga Sezgin’in yemeği için Shang Palace’ın Executive Chinese Şefi Bing Li ve ekibinin de hazır bulunduğu gecede özel olarak kurulan istasyonlarda birebir canlı hazırlanan yemekler, adeta renkli ve unutulmaz şovlara dönüştü. Fırında kızartılmış ördekten ananaslı tavuğa, karides çorbasından pomeloya kadar pek çok farklı Çin lezzetinin hazırlandığı Shang Palace’ın Tolga Sezgin özel menüsü, hem sunumları hem de damaklarda bıraktığı tatlarıyla davetlilerden tam not aldı. Kahkahası, neşesi, sohbeti bol ve lezzet dolu davette 2016’yı uğurlarken unutulmaz anlar yaşandı.