Müzik sektörünün en iyilerinin belirlendiği MTV Video Müzik Ödülleri, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Sunuculuğunu Katy Perry’nin yaptığı, 2017 Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. 34.’sü düzenlenen ödül töreninde sahneye Kendrick Lamar, Lorde, Miley Cyrus ve Ed Sheeran gibi ünlü isimler çıktı.

Adaylar 15 kategoride yarışırken, renkli şovlara da sahne olan geceye damgasını “Humble” isimli video klibiyle 6 dalda ödül olan Kendrick Lamar vurdu.

Lamar, MTV 2017 Video Müzik Ödülleri’nde toplam 6 ödül kazandı.

İşte gecenin tüm kazananları:



YAZIN EN İYİ ŞARKISI

XO Tour Llif3 – Lil Uzi Vert

EN İYİ POP

DownFifth Harmony ft. Gucci Mane

EN İYİ DANS

Stay – Zedd & Alessia Cara

EN İYİ KOREOGRAFİ

Kanye West’in “Fade” klibindeki performanslarıyla Teyana Taylor, Guapo, Matthew Pasterisa, Jae Blaze & Derek Watkins.

EN İYİ İŞ BİRLİĞİ

I Don’t Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker) Zayn & Taylor Swift

EN İYİ HIP HOP

HUMBLE – Kendrick Lamar

YILIN SANATÇISI

Ed Sheeran