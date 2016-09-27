Mövenpick Hotel İstanbul Golden Horn, muhteşem Haliç manzaralı Skydone Restoran’da düzenlenen davetle iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının ünlü isimlerini ağırladı. Mövenpick Hotel İstanbul Golden Horn Genel Müdürü Ahmet Arslan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen gecede Arslan konuklarıyla yakından ilgilendi. Davet yöresel ve dünya mutfaklarından pek çok farklı lezzetin sunulduğu seçkin bir yemekle taçlandırıldı. Yemek öncesinde bir konuşma yapan Arslan, Mövenpick Hotel İstanbul Golden Horn’un Haliç’in tarihi dokusundan ilham alınarak çağdaş bir anlayışla yeşil bina konseptinde tasarlandığını söyleyerek, İstanbul için ayrıcalıklı bir butik otel yarattıklarını belirtti. Birbirinden renkli anların yaşandığı gecede ünlü konuklar, Mövenpick Hotel İstanbul Golden Horn’un Haliç manzaralı roof restoranının ve lezzetli yemeklerin tadını doyasıya çıkardı.