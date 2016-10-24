Dünyaca Ünlü Sushi Üstadı KENJİ KUME en prestijli ofis projesi Moment Beştepe ev sahipliğinde Ankara’ya geldi.

Divan Otel İstanbul / Maromi Executive Chef’i dünyaca ünlü sushi üstadı Kenji Kume, Türkiye’nin kalbi, Ankara’nın merkezinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısında inşa edilen ve “yeni nesil ofisleri” Ankaralıların beğenisine sunan Moment Beştepe projesi satış ofisinde düzenlenen etkinlikte davetlilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Ankara iş ve bürokrasi dünyasının seçkin isimlerinin katıldığı davette konuklar, Üstad Kenji Kume’nin canlı olarak hazırladığı birbirinden özel sushilerin yapılışını yakından izleyerek üstadın elinden taze çıkan lezzetleri tattılar. Moment Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Uyar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen davette misafirler, prestijli ve farklı bir ofis projesi olan Moment Beştepe’nin de ayrıcalıklarını inceleme imkânı buldu. Uygun ödeme koşulları, farklı ve zengin sosyal donatıları, açılan pencereleri sayesinde nefes alan yapısı ve kampanya süresince “anahtar teslim” dekorasyonlu teslim edilen ofisleri ile “ofis” kavramını değiştiren projeye büyük ilgi gösterildi.