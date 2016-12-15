Love my body ile sokak modasının öncü blog’u Moda Tutkusu’nun kurucuları Yasemin Öğün ve Ayşegül Afacan Köksal yeni bir sosyal sorumluluk projesinde bir araya geldi. Proje kapsamında bugüne kadar yaptıkları birbirinden başarılı projelerle çocuk evleri, sevgi evleri ve rehabilitasyon merkezleri açan, bağlı bulunan çocuk yuvası ve yetiştirme yurtlarının, çocuk ve sevgi evlerinin yaşam koşullarını iyileştirmek için faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Mika-Der için özel bir sweat shirt koleksiyonu hazırlanırken, projeye birbirinden ünlü isimler de destek oldu. Moda Tutkusu by Love my body for Mika-Der koleksiyonu anlamlı mesajlarıyla güzel bir hediye alternatifi olurken aynı zamanda da sweat shirtlerin satışlarından elde edilen gelir ile yapılan bağışlarla Mika-Der’in inşaatına geçen yıl başlanan Tekirdağ Kapaklı Mika-Der Çocuk Destek Merkezi projesine destek verilecek.
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