

Moda sektöründe efsane olmuş markalara atıfta bulunan esprili t-shirtleriyle hızlı bir çıkış yakalayan ve ürün yelpazeleri kendi zevkleri doğrultusunda günden güne genişleyen moda tutkunu Canpolat kardeşler, 2012 yılından beri sosyal mecralarda renkli serüvenlerini yaşarken modaseverleri de sezon trendleriyle buluşturuyor…



5in1Canpolat’ın ziyaretçilerine sunduğu tarzı nasıl tanımlıyorsunuz?

5in1Canpolat genel bir konsepte sahip diyebiliriz aslında; sokak modasının yanı sıra şık kıyafetler de bulabilirsiniz bizde. Bizi diğer butiklerden ayıran en belirgin özelliğimiz, hazır giyimin yanı sıra kendi koleksiyonlarımızı da yapıyor olmamız. Ayrıca özel dikim de yapıyoruz. Yani istediğiniz bir modelle bize gelip aynısını diktirebiliyorsunuz ya da biz de size yakışacak model önerilerinde bulunabiliyoruz.



Sosyal medyada çok fazla takipçiniz var sizi farklı kılan en önemli özellikleriniz neler?

Aslında az önce saydığım genel konsepte sahip oluşumuz müşterilerimiz tarafından çok seviliyor. Dünya modasını çok yakından takip ediyoruz ve böylece kombinlerimizi iyi yapıyoruz. Ama bana sorarsanız bizi farklı kılan en belirgin özelliğimiz, samimi oluşumuz. Evet biz satış sayfasıyız fakat kendi hayatımızdan da kareler paylaşıyoruz. Gittiğimiz bir mekanı sevdiysek, aldığımız bir hizmetten ya da üründen memnun kaldıysak takipçilerimizle mutlaka paylaşıyoruz. Doğru olmayan işin içinde bulunmuyoruz. Bir de atlamamam gereken bir diğer konu; markamızın adından da anlaşılacağı üzere biz birbirine çok bağlı 5 kız kardeşiz. Sanırım takipçilerimizin bu da çok hoşuna gidiyor.

2017 ilkbahar/yaz koleksiyonlarının öne çıkan trendleri neler?

Bu sene biraz daha geçmişe dönüş var diyebiliriz. Geniş omuzlu kıyafetleri, İspanyol paçaları sık sık göreceğiz. Tabii vazgeçilmezimiz olan rahat ve geniş kıyafetler, nakışlar, çizgili ve çiçek desenler de yine bizimle. Ama bu yaza asıl damgasını vuracak olanlar, büstiyerler, korseler, tek omuz kıyafetler, pötikareler, kırmızılar, fuşyalar gibi görünüyor.



Moda takipçilerinin en çok tercih ettiği ürünler neler?

Biz modayı yakından takip eden bir milletiz. Genele bakıldığında hepimizin dolabında o sezona ait 1-2 hit parça bulunuyor mutlaka. Ama rahat giyimden de vazgeçemiyoruz. Önemli olan da rahat parçaları şık kullanabilmek. Herhangi bir kotu, şık parçalarla tamamlayarak elegan bir hale getirmek bizim elimizde. Ve biz bunu iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Rahat bir elbiseyi spor ayakkabıyla kombinleyerek günlük olarak kullanabilirken birkaç aksesuarla gece şıklığını da yakalayabiliyoruz. Yani ne kadar moda desek de standart parçaları kombinlemek genelimizin tercihi oluyor.

Mağazalaşma sürecinizi İstanbul dışında da sürdürmek gibi planlarınız var mı?

İstanbul’un farklı bölgelerinden istek olduğu gibi mağazalaşma konusunda şehir dışından da ciddi talep var ve bu durum bizi çok mutlu ediyor tabii. Ama biz biraz gelenekçiyiz herhalde bu konuda, yani elimizin değmediği işi kabullenemiyoruz. Bayilik vermeye çok sıcak bakmasak da belki bir süre sonra kontrolümüz altında olabilecek mağazalarımız olabilir. Şimdilik Nişantaşı’nda iki şube olarak devam ederken internet sitemiz (www.5in1canpolat.com) ve Instagram hesabımızla (5in1canpolat) Türkiye’nin dört bir yanına yoğun bir ulaşım sürecimiz var.