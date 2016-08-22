Türkbükü’nde bulunan Mavi Otel’in işletmecisi Cemal Yarar’ın eşi, Surprise Butik’in sahibi Şenay Yarar’ın ev sahipliğinde düzenlenen davette Art’es markasının yeni sezon ürünlerinin tanıtımı yapıldı.

Surprise Butik’in sahibi Şenay Yarar’ın tasarımlarının yanı sıra Art’es markasının tasarım ürünlerinin de görücüye çıktığı davette konuklar keyifli dakikalar yaşadı. Art’es markasının yaratıcısı Arte Tahir de davete katılan konuklarla bizzat ilgilenerek, tasarımları hakkında bilgi verdi. Akşam saatlerinde düzenlenen tanıtım davetine cemiyet, iş ve sanat hayatının seçkin simaları yoğun ilgi gösterdi. Davete katılan konuklar özel tasarım kıyafet ve aksesuarları yakından incelerken beğendikleri ürünleri almayı da ihmal etmediler. Davet boyunca konuklarıyla yakından ilgilenen Arte Tahir ve Şenay Yarar örnek bir misafirperverlik sergiledi.