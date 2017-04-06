Moda Tutkusu blogları ile hayatımıza giren, kısa sürede milyonlara erişen, yarattıkları Mybestfriends markaları ile başarılarını ispatlayan Yasemin Öğün ve Ayşegül Afacan Köksal ile söyleşi için geldikleri Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

Sizi biraz yakından tanıyabilir miyiz?

Üniversitede işletme okuduk, sonrasında kurumsal iş hayatında üst düzey yöneticilikler, evlilik çocuk derken, yeni bir başlangıç yapma zamanımızın geldiğini keşfettik. Moda tasarım okumaya eş zamanlı karar vermişiz, bu bizi ve tutkumuzu bir araya getirdi..

Sosyal medya maceranız ne zaman ve nasıl başladı?

Birbirimizi iş hayatından sonra yeniden okurken bulduk. Birimiz fotoğraf çekmeyi diğerimiz ise yazı yazmayı seviyorduk. Blog bu şekilde başladı ve birbirimizi tamamladık. Moda Tutkusu bloğumuzda okuldaki tasarımlarımızı giyip yayınlamaya başladık. Gördüğümüz yoğun talep Mybestfriends kadınını tasarlamak ve Mybestfriends’i kurmak için kaçınılmaz bir zemin hazırladı. Eş zamanlı olarak Moda Tutkusu’nu devam ettirdik ve sosyal medyanın tüm platformlarında hızla büyüdük.

Modaya her zaman ilginiz var mıydı? Yoksa sosyal medya kullanımı popüler olduktan sonra mı keşfettiniz?

Modaya duyulan tutku kesinlikle içten gelen bir şey; tıpkı müzik gibi, resim yapmak gibi, içgüdüsel bir şey. Çevremiz tarafından da her zaman stilimiz, kıyafetlerimiz ilgi ve beğeni görürdü. Biz tanıştığımızda tasarım eğitimi alıyorduk, yani sosyal medyadan ve hatta blogdan çok önce de modayla iç içeydik.

Zaten önceleri sosyal medya büyük kitlelere ulaşabileceğiniz bir platform değildi. Birkaç sene öncesine kadar insanlar sadece blogları takip ediyorlardı ve bizim de bir bloğumuz vardı. Giderek güçlenen sosyal medya ise, daha fazla insana ulaşmamızda büyük rol oynadı. Mesela biz Instagram’ın ilk kullanıcılarındanız ve bu sayede halihazırda var olan takipçi kitlemize binlerce yeni insan ekledik ama yaptığımız şey blogda da hemen hemen aynıydı.

En beğendiğiniz Türk ve yabancı tasarımcılar kimlerdir?

Hakan yıldırım Türkiye’de kadını ilk sadeleştiren tasarımcı bize göre, çizgisini severek takip ediyoruz. Stella McCartney, Isabel Marant, Phoebe Philo, başta Demna Gvasalia olmak üzere Vetements’in çılgın tasarımcıları bu sezon favorilerimiz.

Tarzınızı nasıl tanımlıyorsunuz?

Çok sade ama öz güveni yüksek, güçlü, beden dilimizle uyumlu, dozunda maskülen olarak tanımlayabiliriz.

Bu yılın trendleri sizce hangi ürünler üzerinde yoğunlaşacak?

Koton, hacimli gömlekler, bağlama detayları, kapkalın kemerler ve çok renkli bir sezon bizleri bekliyor.

Takipçilerinize sürprizleriniz olacak mı?

Moda Tutkusu, insanların “ne giysem” dediklerinde ilham aldıkları bir platform. Her gün üzerimizdekilerin nerede bulunabileceğini soran pek çok telefon alıyoruz. Biz de buradan hareketle, ilham vermenin bir tık ötesine gitmeyi hedefleyen bir proje üzerinde çalışıyoruz. Çok yakında duyuracağız!

Yazmak ne ifade ediyor sizin için?

Yazmak zamanı durduran, anı en iyi tanımlayan, bir yandan da durmadan akan, en güçlü ifade yöntemi aslında…

Takipçi sayısı nasıl artıyor sizce?

İnsanların ne giyeceğini düşünmeye zamanının kalmadığı bir dünyada, Moda Tutkusu aslında kimsenin hic düşünmediği bir ihtiyacı doyuruyor. Kadınlar artık sabah kalkıp Instagram’da kaydettikleri kombinlerden ilham alarak giyiniyorlar ve Moda Tutkusu da bunun icin baktıkları ilk adres. Böyle olunca da giderek büyümek kaçınılmaz oluyor.

Bir de bizim takipçimiz iyi stile ve iyi görsele oldukça düşkün. Gerçekten iyi içerik oluşturduğunuzda geri dönüşü de güzel oluyor.

Artık blog yazmak, Instagram’da hesap açmak neredeyse herkes için olmazsa olmaz bir durum halini aldı. Peki herkesin benzer alanlarda var olduğu bu sosyal platformlarda farklı olmak için neler yapmak gerekiyor sizce?

Tek bir sırrı var, o da bu işi iyi yapmak. İstikrarlı bir şekilde devam etmek, üzerinde düşünmek, bir konsept yaratabilmek ve yenilikleri, trendleri kendi konseptinize uyarlayabilmek…

Yakın dönem proje ve hedeflerinizden bahseder misiniz?

Biz blog ve markamızı daha iyi yerlerde görmek için çok çalışıyoruz. Gelecekte markamızı nerede görmek istiyorsak o anı şimdiden yaşıyoruz. Kendimize inanıyoruz, vazgeçmiyoruz, hızla tırmanıyoruz. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, takipçilerimiz için Moda Tutkusu’nu stilimizden ilham almanın bir tık ötesine taşıyacağımız bir proje üzerinde çalışıyoruz. Onun dışında markamız Mybestfriends’i dünyada görmek yakın dönem hedeflerimiz arasında.