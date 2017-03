Başkent cemiyet hayatının beğenilen yüzü Olga Kalemci ile

Panora Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde geçirdiğimiz keyifli alışveriş gününden renkli kareleri sizlerle paylaşıyoruz…

iyim tarzınızı nasıl özetlersiniz?

Giyim tarzımı, klasik, şık ve seçici olarak özetleyebilirim.

Gardırobunuzun vazgeçilmez parçaları nelerdir?

Gardırobumun olmazsa olmazları; skinny kot pantolonlarım, dar eteklerim ve elbiselerimdir. Ayrıca ilgi alanıma giren aksesuarlar, vazgeçilmez parçalarım arasındadır…

Bugün giydiğiniz kombinlerden en çok beğendiğiniz ve sizi en çok yansıtan hangisiydi?

Giydiğim her kombinden ayrı ayrı keyif aldım, hepsi çok rahat ve şıktı. Günlük hayatımda da bu tarz kıyafetler giymekten keyif alırım. Kısacası; tüm kombinlerin tam anlamıyla bana uygun seçildiklerini düşünüyorum.

4 çocuk annesi olarak bu kadar güzel ve formda kalmayı nasıl başarıyorsunuz?

Öncelikle her çocuğun Allah’ın bana bir lütfu olduğuna inandığım için, her birinde ayrı güzelleştiğimi düşünüyorum. Tabii ki bunun yanında genetik avantajlarımı da kaybetmemek için sporla sabitlemeye çalışıyorum. Sağlıklı besleniyorum, düzenli uyuyorum ve tabii ki spor yapıyorum.



Sıradan bir gününüz nasıl geçiyor?

Bu aralar günlerim ağırlıklı olarak en küçük kızım Esma’nın genel ihtiyaçlarını karşılamakla geçiyor. Sabah erken kalkıp çocuklarımı yolladıktan sonra kahvaltımı ve ardından sporumu yapıyorum. Günlük programlarım varsa onlara katılıyorum ama çocuklarım gelmeden mutlaka evde olmaya dikkat ediyorum. Mutlaka onları karşılayıp hepsiyle ayrı ayrı ilgileniyorum. Eşimin gelmesi ile vaktimi tamamen ona ve bize ayırırım. Akşam yemeğinden sonra da eşimle programımız varsa ona eşlik eder ama genellikle geceyi erken sonlandırarak kendimi sabaha hazırlarım.



Bu ayın çok özel bir günü olan Kadınlar Günü’ne özel olarak kadınlarımıza buradan nasıl bir mesaj göndermek istersiniz?

Kadınların yaradılışlarından bu yana, çok kıymetli varlıklar olduklarına inandığım için, her kadının kendi kıymetini bilmesi gerektiğini, ellerindeki gücün farkında olmalarını ve kendi ışıklarını evlatlarına, eşlerine, işlerine ve çevrelerine yaymalarını tavsiye edebilirim. Biz kadınlar çok güçlüyüz, bu yüzden kıymetimiz bilinmeli ve kendimize kıymet vermeliyiz. Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarım.