Tasarımcı Serra Türker, sahibi olduğu Misela çanta markasının 5. yılını Beyoğlu’ndaki mağazasında verdiği davet ile kutladı.

2012 yılında “Misela” markası ile Beyoğlu’nda kapılarını açan Serra Türker, mağazasının açılışının 5. yılına özel bir davet verdi. Sosyal yaşam dünyasından birçok ismin katıldığı davette misafirler, Misela’nın yeni koleksiyonunu ilgiyle incelediler. 5. yıla özel olarak mağazasını yan taraftaki minik mağazayla birleştirerek daha geniş bir mekan yaratan Serra Hanım, annesi Dilek Türker’e de Anneler Günü için bir sürpriz yaptı. Aynı zamanda markayı bu günlere taşıyan en önemli özelliklerini yansıttığı bir logo tasarlayan Serra Türker, bir ilke de imza attı. Misela ailesinin bir parçası olan kişilerin tecrübelerinden yola çıkarak tasarlanan logo, açılış ayı boyunca en çok sevilen çantalar üzerine basılarak sınırlı sayıda satışa sunulacak. Davette Arzu Sabancı, Berrin Yoleri, Suzan Toplusoy, Selin Has, Melisa Savgı Kanatlı ve Feryal Gülman gibi ünlü hanımlar, trend çantaları inceleyerek satın aldılar.