Türk Serbest Mimarlar Derneği (TSMD) 12. Mimarlık Ödülleri Töreni, mimarlık ve yapı sektörünün paydaşlarının geniş katılımıyla Ankara Bilkent Otel’de düzenlendi.

Bilkent Otel’de gerçekleştirilen ödül töreni ile ödüller sahiplerini buldu. Büyük Ödül, Yapı Ödülü, Mimarlığa Katkı Ödülü, Basın-Yayın Ödülü ve Jüri Özel Ödülü olmak üzere 5 dalda ödülün verildiği törene mimarlık sektöründen birçok isim katıldı. Kokteyl ile başlayan ödül gecesinde dernek başkanının konuşmasının ardından ödül törenine geçildi. Ödül töreninin ardından canlı müzik eşliğinde eğlenen davetliler yoğun iş temposunun stresini attılar.