Bu yaz tatilinde hangi rotaları tercih edeceksiniz?

Bodrum’u daha iyi tanıyarak onunla resmen aşk yaşadım.

Bu rotada size en çok keyif veren, plajlar, restoranlar ve eğlence mekanları…

Yalıkavak Palmarina’nın keyfine doyamadım. Zuma Nikki Beach ve Moon Beach ve tabiiki Gümüşlük favori mekanlarım oldular

Ne tarz bir tatili seviyorsunuz? Tekneyle açılıp denizin ortasında olmak mı? Tüm aktiviteleri bulunduğunuz ortamın içinde yapabileceğiniz bir otel konsepti mi? Yoksa her günü dilediğiniz gibi planlayabileceğiniz özgür alanınız olan eviniz mi?

Hepsi bir birinden ayrı tadlar elbette ki aktivite dolu tatilleri seviyorum. Değişik insanlar tanıyabileceğim ve bulunduğum şehri tanıyabileceğim keşifler yapabileceğim tatilleri seviyorum. Aksiyonu bol olan yani 🙂

Tekne de bir tatil geçirme kısmetimiz oldu bu defa ve hem denizi hemde dilediğimizde karayı aynı anda özgürce yaşaya bildim.

Tabiiki özgürce hareket edebileceğim tatiller bana daha çok haz verendir.

Tekneyle açıldığınızda sizi manzarasıyla büyüleyen koylar…

Yani açık denizin uçsuz bucaksızlığı beni en çok etkileyen oldu ve su sporları jet ski ile hız yapmak. Ne kadar eğlenceli bir tatil.

Türkiye’de ve dünyada en çok beğendiğiniz oteller…

Cote d’azur de hotel de cap en çok beğendiğim hotel dir.

“Herkes mutlaka keşfetmeli” diyebileceğiniz henüz çok fazla popüler olmayan bir tatil bölgesi?

Filipin adaları muhteşem sessiz sakin ve doğa’nın en temiz hallerinin sizi kucakladığı özgür olduğunumu hissettiğim tatil bölgelerindendir. Yolculuğu biraz uzun ancak her hangi bir adasına ayak bastığımda mutlu oluyorum.

Aslında dünya nın her köşesi muhteşem! çok seviyorum her yeri çünkü gittiğim her yere kendimi götürüyorum

Ruh halim güzel olduğu için her yerde güzellikler görebiliyorum, bulabiliyorum, yaşayabiliyorum.

Tatil valizinizin olmazsa olmazları…

Mayo ve spor ayakkabılarım.