Yapımını TAFF’ın, yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın yaptığı, senaryosunu Deniz Akçay Katıksız’ın kaleme aldığı, müzikleri Toygar Işıklı imzalı ve başrollerini Fahriye Evcen ve Murat Yıldırım’ın paylaştığı ‘Sonsuz Aşk’ filminin galası Kanyon’da gerçekleşti.

‘Sonsuz Aşk’ın galasına filmin oyuncuları Fahriye Evcen, Murat Yıldırım, Fatih Al, Didem İnselel, Ege Aydan, Zeynep Özder, Nazlı Pınar Kaya, filmin yönetmeni Ahmet Katıksız ile senaristi Deniz Akçay Katıksız tam kadro katıldı. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı görkemli galaya sanat dünyasının önde gelen isimleri büyük ilgi gösterdiler. Çekimleri İstanbul ve Cunda’da gerçekleşen ‘Sonsuz Aşk’ta, genç yaşta profesör olan Can kendini işine adamış, hırslı bir doktordur. Her dakikası onun ve hastaları için hayati öneme sahiptir, ancak bunca koşturmanın arasında farkına varamadığı bir şey vardır, o da içinde bulunduğu anı yaşamak. Kardeşiyle kurduğu mütevazi düzende, küçük mutluluklarla yaşamını renklendiren Zeynep içinse hayat tam da yaşadığı ‘an’dan ibarettir. Can hayatının her dakikasını planlayarak yaşarken evine gelen temizlikçi kıza âşık olacağını hesap edememiştir. Apayrı dünyalara ait olmaları yetmezmiş gibi hayata bakışları da siyah ve beyaz kadar farklı olan Can ve Zeynep, beklenmedik bir şekilde âşık olduklarında zaman onlar için adeta durur. Tüm ezberleri bozan ancak beraberinde aşılması zor engelleri de getiren sonsuz bir aşk başlamaktadır. İmkansızı başardıklarında ise hayat onları hiç hazırlıklı olmadıkları bir şekilde sınar.