Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul‘un 8. sezonu, 11-15 Ekim 2016 tarihleri arasında Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM)’de gerçekleşecek.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul‘da geri sayım, 27 Eylül 2016 Salı akşamı, etkinliğin isim sponsoru Mercedes-Benz Türk ve IMG Fashion‘un ev sahipliğinde “kick-off” daveti ile başladı. Moda ve sanat dünyasının önemli oyuncularının bir araya geldiği partide davetliler Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul‘un yeni sezonunu karşıladılar. DJ Ali Kuru’nun setleriyle renk kattığı geceye katılanlar arasında MBFWI Moda Direktörü Banu Bölen, Mercedes-Benz Otomobil Grubu Pazarlama ve Satış Türkiye Direktörü Şükrü Bekdikhan, İHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Tanrıverdi,İHKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Volkan Atik, Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı Mehtap Elaidi’nin yanı sıra, Sinan Öncel, Bahar Korçan, Atıl Kutoğlu, Deniz Berdan, Ayşe Tolga gibi önemli isimler bulunuyordu.