Melda Aksu, Mels Design adını verdiği markasının yeni koleksiyonunu Pınar Altuğ Atacan’ın ev sahipliğinde Palmarina’da geçen yıl açtığı mağazada tanıttı.

Thanx Mimarlık’ın ortaklarından iç dekoratör Melda Aksu, Mels Design adıyla tasarladığı yeni kreasyonunu Palmarina Yalıkavak’ta düzenlediği şık bir davetle dostlarıyla buluşturdu. Cemiyet hayatının seçkin hanımları davete katılırken, Melda Aksu’nun tasarımı olan kıyafetleri giymeyi tercih ettiler. Melda Aksu davete katılan konuklara markası ve tasarımları hakkında bilgi verdi. Şık davete katılan misafirler Mels Design tasarımlarını yakından incelerken beğendikleri parçaları da almayı ihmal etmediler.