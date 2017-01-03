Zemin kaplama çözümleriyle Türk yapı sektörünün en önemli projelerinde mimarların yanında olan Yaktaş, Levent’teki yeni showrom’unda Yaktaş Yönetim Kurulu Başkanı Artuk Yakut’un ev sahipliğinde Yeni Yıl Partisi gerçekleştirdi.

Ünlü DJ David Şaboy’un canlı performansı eşliğinde muhteşem bir gecenin yaşandığı özel davete Yaktaş üst düzey yöneticilerinin yanı sıra Türkiye’nin önde gelen mimarlık şirketlerinden ve sosyal yaşam dünyasından pek çok tanınmış isim katıldı. Gecenin geç saatlerine kadar eğlenceli müzik eşliğinde keyifli zaman geçiren konuklar, yeni yıl heyecanını da birlikte yaşadı. Yeni bir yıla yeni umutlarla girmenin önemini vurgulayan Yaktaş Yönetim Kurulu Başkanı Artuk Yakut: “Zor bir yılı geride bırakıyoruz. 2017 yılının Türkiye için huzurlu ve bol kazançlı geçmesini diliyorum. Bu gece bizi yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Yaktaş olarak Levent Showroom’umuzda sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak ve tasarımı her yönden ele alacak etkinliklere devam edeceğiz. 2017 yılında mimarları, iç mimarları, tasarımcıları ve yapı profesyonellerini bir araya getireceğiz” dedi.