Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un 8. sezonu, 11-15 Ekim 2016 tarihleri arasında Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM)’de gerçekleşecek.

Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’da geri sayım, 27 Eylül 2016 Salı akşamı, etkinliğin isim sponsoru Mercedes-Benz Türk ve IMG Fashion’un ev sahipliğinde gerçekleştirilen “kick-off” daveti ile başladı. Moda ve sanat dünyasının önemli oyuncularının bir araya geldiği partide davetliler Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un yeni sezonunu karşıladılar. DJ Ali Kuru’nun setleriyle renk kattığı etkinliğin isim sponsoru Mercedes-Benz de İlkbahar/Yaz 2017 moda görsel kampanyasında yer alan yeni CLA model otomobilini Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM)’nde sergileyerek tüm davetlilerin beğenisini topladı.