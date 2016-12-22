MaxMara Shanghai Exhibition Center’da 2017 Pre-Fall koleksiyonu olan Monopolis!’i tanıttı.

Ünlü Çinli modern artist Liu Wei ile iş birliği yapılan defilede, Wei’nin kendi yarattığı özel tasarımlar da sergilendi. Çin’in tanınmış simalarının yanı sıra, dünyanın her yerinden gelen basın mensubu ve davetliler, bu olağanüstü show ve parti için Shanghai’da buluştu.

MaxMara ve Liu Wei, özel tasarlanmış ve 11 üründen oluşan kapsül koleksiyon için bir araya geldi. Defilede sergilenecek olan bu kapsül koleksiyon, defileden hemen sonra online ve 45 MaxMara mağazasında satışa sunuldu.