Maserati’nin lüks ve sportif modelleri olan Levante ve Ghibli için Ankara Maserati Birmot’ta test sürüş günü tertip edildi. Fermas İstanbul dışında ilk bayiliğini olan Maserati Birmot’a test sürüşü için Ankara’lı iş Adamları ve seçkin misafirler katıldı.

Tofaş çatısı altında, Ferrari ve Maserati markalarının ülkemizde distribütörlüğünü yürüten FerMas, İtalyan lüks otomobil üreticisi Maserati’nin lüks ve sportif modelleri Levante’nin ve Ghibli’nin lansmanı için Maserati Birmot Ankara’da özel bir lansman daveti gerçekleşti. 25 Seçkin davetlinin denediği araçların tanıtımına Fermas İstanbul Genel Müdürü Sinan Saip Bel’de katılım gösterdi. Araçların tanıtımı ve test sürüşüne eşlik etmek için İtalyadan özel Pilot ve eğitmenler katıldı