Bu yıl 17.si düzenlenen, Türkiye’nin en büyük bilgi, fikir ve motivasyon platformu Marka 2016 Konferansı, alanında başarılı birçok ismi buluşturdu. Hilton Bomonti İstanbul’da gerçekleşen konferansa; Çağdaş Fütürist Alexandre Cadain, Zülfü Livaneli, Bülent Eczacıbaşı, Ümit Boyner, Gülse Birsel, Prof. Dr. Kemal Sayar sunumlarıyla damgasını vurdu.

Yürekli tarafından bu yıl 17.si düzenlenen ve 15 yıldır Yapı Kredi World’ün ana sponsorluğunu üstlendiği, iş dünyasının en önemli etkinliği Marka 2016 Konferansı, Hilton Bomonti İstanbul’da düzenlendi. Bu yıl 54 konuşmacının yer aldığı konferansta en dikkat çekici sunumlardan birini geleceğin yaşam senaryolarını yazan, teknoloji donanımlı, çağdaş fütürist Alexandre Cadain gerçekleştirdi. Çağdaş Fütürist Alexandre Cadain, Zülfü Livaneli, Bülent Eczacıbaşı, Ümit Boyner, Gülse Birsel, Prof. Dr. Kemal Sayar sunumlarıyla konferansa damga vurdu. Türk iş dünyasından birçok önemli Ceo, Pazarlama Yöneticisi ve İletişimcinin katıldığı Marka Konferansı, umut aşılayan bir organizasyona daha imza attı.