Mandarin Oriental, Bodrum, yaz sezonuna yeniliklerle girmeye hazırlanırken, Mandarin Oriental, Bosphorus Istanbul’un da 2019 yılında açılması planlıyor.

Astaş Holding, bu sene Mandarin Oriental, Bosphorus Istanbul projesinin inşaatına başlayarak, 2019 yılında hizmete açmayı planlıyor.

Bu yaz tanınmış uluslararası markalarla benzersiz iş birliklerine imza atan Mandarin Oriental, Bodrum, misafirlerine Bastian Gonzales ile dünyanın en önemli uzmanları tarafından sunulan bakımlar, Gymboree ile çocuklar için keyifli aktiviteler gibi heyecan verici hizmetler sundu. Resort otelin çeşitli restoran ve barları, yenilikçi menüleri ve rafine lezzetleriyle huzurlu, dinlendirici ve eğlenceli yaz tatilini zenginleştirdi.

Bodrum’un kendine hayran bırakan eşsiz doğası içinde yer alan, ayrıcalıklı hizmetleri ile 52 ülkeden gelen misafirlerine unutulmaz bir tatil deneyimi sunan Mandarin Oriental Bodrum, gelecek sezona, kış döneminde üzerinde çalışacağı yenilikler, geliştirmeler ve yeni bir enerji ile girmek üzere Kasım ayından itibaren hazırlıklarına başlayacak ve 1 Nisan 2017’de misafirlerini büyüleyecek yenilikler ile yeni sezonu açacak.

Mandarin Oriental, Bodrum otelinin yatırımcısı Astaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Aşcı; Türkiye ve Türkiye’deki markalı otelcilik sektörünün daha da gelişeceğine inanıyorum. Mandarin Oriental, uzun vadeli vizyonu olan lüks bir markadır. Amacımız; gerçek Türk konukseverliğini göstermek üzere dünyanın dört bir yanından her yıl daha çok misafiri Türkiye’ye getirmektir. Bu pozitif bakış açısını sürdürmek, başkalarına örnek olmak ve dünya elitlerine Bodrum’u ve Türkiye’yi tanıtarak turizm sektörünü desteklemek çok önemli. Bu yıl ülkemizde turizmi etkileyen bazı gelişmeler oldu ancak bu gelişmelerin artık arkamızda kaldığına inanıyoruz. Gelecek yıllarda hem Türkiye turizmi hem de Bodrum ve Mandarin Oriental için son derece pozitif bir beklentiye sahibiz. Mandarin Oriental Bodrum, Mandarin Oriental grubunun en öne çıkan gurur kaynağı otelidir. Bu grupla geliştirmekte olduğumuz Mandarin Oriental, Bosphorus Istanbul otelinin açılmasıyla, iki otel pazarlama ve çekim gücü sinerjisi yaratarak lüks turizm sektörüne hizmet verecektir” dedi.

Mandarin Oriental’in dünyanın tüm büyük pazarlarında ve önemli destinasyonlarında yerleşmiş olan küresel konumu sayesinde Mandarin Oriental Bodrum’a dünyanın pek çok ülkesinden harcama gücü yüksek, elit misafirler geldiğini belirten Aşcı sözlerine şöyle devam ediyor: “Resort otelimiz Türkiye’yi son derece başarıyla temsil ediyor ve misafirlerinin memnuniyeti ile unutulmaz anılar yaratıyor. Özel mimarisi ve doğal ortamıyla hem Türkiye pazarında hem uluslararası arenada lider oteller arasında ilk sıralarda yer alıyor. Çok kısa sürede dünya çapında iyi bir konuma ulaşan otelimiz, aldığı ödüllerle ve büyük başarısıyla Bodrum ve dolayısıyla ülkemize olan lüks talebi artırıyor. Bu yıl otelimizde 52 farklı ülkeden misafir ağırladık, hedefimiz dünyanın 195 ülkesinden seyahat severleri Bodrum’a misafir olarak getirmektir. Astaş Holding, Mandarin Oriental grubu ile birlikte Türkiye’ye de yeni oteller, resort ve rezidanslar açmayı planlıyor. 2017 yılı içindeki olumlu gelişmeler, bu güzel ülkenin global elit turizm destinasyonu olma vizyonunu destekleyecek ve Mandarin Oriental gibi birçok uluslararası firmaları ve yeni yatırımcıları ülkemize çekecektir.”

Otelin, 2017 yazında da misafirlerine organizasyon, toplantı ve unutulmaz düğünler ile kusursuz deneyimler sunmaya devam edeceğini belirten Vedat Aşcı sözlerini şu şekilde sürdürüyor:

“Bazı yayınlarda Mandarin Oriental’in, Bodrum’dan ayrılacağına dair yapılan yanlış haberleri okuduğumda çok şaşırdım. Türkiye’nin gerek turizm konumlandırması, gerek uluslararası platformdaki jeopolitik duruşu ve gerekse yabancı ve yerli yatırımcıların Türkiye’ye bakış açılarının iyi yönetilmesi gereken hassas bir dönemdeyiz. Bu dönemde devlet, özel sektör, vatandaş ve medya olarak hep birlikte sorumluluk taşımalıyız. Dünya çapında çeşitli ödüller kazanan Bodrum projemiz Türkiye’yi ve Bodrum’u dünyanın her yerinde ön plana çıkarmakta ve iyi bir şekilde temsil etmekte. St. Tropez, Sardunya, Ibiza ve benzeri lüks destinasyonlarla beraber Türkiye’yi de yüksek harcama gücü olan elit turizm pazarlarında adından söz ettirmektedir.”