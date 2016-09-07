En romantik mevsim olan sonbaharı karşıladığımız Eylül ayında, ılık rüzgarlar teninizi okşarken içinizi ısıtacak sıcak görüntülerle dolu, kıpır kıpır yaz davetlerine tanıklık eden, özel yaz çekimlerinin ve önemli isimlerle röportajlarımızın bulunduğu yeni sayımızla sizlerleyiz… Kariyerinde hep farklı karakterleri üzerine giyerek risk almayı seven, cesur oyuncu Sinem Öztürk Uslu, evlendikten sonra evinin kapılarını ilk kez MAG’a açıyor.. En son “Kiralık Aşk” dizisinin güçlü karakteri Yasemin olarak izlediğimiz ve şimdi “Paramparça” dizisinde sürpriz bir rolle karşımıza çıkacak olan kapak konuğumuz Sinem Öztürk Uslu’nun doğanın kucağındaki muhteşem villasında yazarımız Ferhat Kazancı ile gerçekleştirdiği samimi sohbette iş hayatına ve aşk hayatına dair çarpıcı açıklamalarına MAG özel sayfalarımızda şahit olacaksınız… Özel yaz sayfalarımız içinizi açacak… Cemiyet hayatının sevilen isimleriyle gerçekleştirdiğimiz röportajlar, deniz tutkunu isimlerin tekne tatillerindeki rota tercihleri ve renkli tatil kareleri, sizi, cennetten bir köşe olan Bodrum’a, Ege’nin incisi Çeşme’ye, güneyin vazgeçilmezi Antalya’ya ve yurt dışındaki en romantik adalara götürecek… Tatil henüz bitmiş değil… Bayram tatilini en iyi şekilde değerlendirebilmek için seyahat tercihlerine mutlaka göz atın. Sosyal yaşamın genç kuşak temsilcilerinden Gülce Aydın alışveriş günlüğümüzün bu ayki konuğuydu… Ankamall Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirdiğimiz alışveriş çekiminden sezon modasını yansıtan kareleri ve eğlenceli sohbetimizi sizlerle buluşturuyoruz. Düğün ve diğer tüm kutlama organizasyonlarınızda sizlere “yol arkadaşlığı” yapacak firmaları, konsept önerilerini ve en ihtişamlı düğünlerden en özel kareleri bulabileceğiniz MAG Events & Weddings içeriğimizle sizlere özel günlerinizi unutulmaz anılara çevirecek fikirlerle rehberlik ediyoruz. Özellikle, Selma Çilek ve Sinan Çiftçi’nin görkemli düğün töreni ile Pia Hakko ve Kerim Yeşil’in sade ama bir o kadar şık nikahından özel anlara bayılacaksınız… Kutlamalarınız için birbirinden lezzetli çikolataları size özel olarak tasarlamaları için tercih edebileceğiniz Marie Antoinette Chocolatier’in tatlı yolculuğunu ortağı Rojda Demirer’den dinliyoruz… Ekranların güzel yüzlü oyuncusu Rojda Demirer’in çikolata tutkunu kimliğini de çok seveceksiniz… Harvey Nichols MAG Lounge şık görüntüsü, muhteşem atmosferi ve leziz yemekleriyle başkentteki en eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor… Red, Blue, Pink ve White renk kodlarıyla gerçekleştirilen konsept partilerden ve özel kutlamalardan hareketli görüntüleri sizlerle buluştururken sizleri de bu keyfi yaşamaya davet ediyoruz… Sahilde ya da teknede, otelde veya restoranda elinizden düşürmeden merakla okuyacağınız yeni sayımızı sizlere sunarken sonbaharı coşku, heyecan, aşk ve mutlulukla karşılamanızı diliyoruz… Çoook Sevgiler