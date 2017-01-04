Başkent’in önemli sağlık kuruluşu Liv Hospital Ankara, 2. yaşını düzenlenen şık bir geceyle kutladı. Ünlü sanatçı Safiye Soyman ve Faik Öztürk’ün sahne aldığı gecede, kurumun tüm sağlık personeli, 2017’ye birlikte merhaba dedi…

2 yıl önce Ankara’da sağlık hizmeti vermeye başlayan Liv Hospital Ankara, personeli için özel bir gece düzenledi. Hastanenin Ankara’daki ikinci yaşını kutlamak ve 2017’yi karşılamak için bir araya gelen davetliler, geride kalan yılın yorgunluğunu eğlenerek attı. Yemekle başlayan gecede sıra eğlenceye gelince sahneye renkli kişilikleriyle tanınan Safiye Soyman ve Faik Öztürk çıktı. Soyman’ın seslendirdiği birbirinden eğlenceli şarkılar eşliğinde dans eden davetliler 2016’ya veda etti.