Mithat – Aysun Üner çiftinin kızları Verda İrem Üner ile Nuray – Haluk Coşkun çiftinin oğulları Alihan Coşkun, Sheraton Otel’de gerçekleşen düğün töreni ile dünyaevine girdiler.

Türk Telekom’da çalışan Varda İrem Üner ile reklam sektöründe çalışan Alihan Coşkun Sheraton Otel’de gerçekleşen şık bir düğün töreni ile hayatlarını birleştirdiler. Lisede sınıf arkadaşı olan çift yıllar sonra tekrar iletişime geçerek evliliğe giden ilk adımı attılar. Kısa bir süre içinde evlenme kararı alan genç çift birbirlerine, coşkuyla evet cevabını verdiler. Yakın arkadaşları, aile dostları ve akrabaları çiftin mutluluklarına ortak olarak gece geç saatlere kadar eğlendiler. Gece boyunca misafirleriyle birlikte eğlenen genç çift, daha sonra balayı için Dubai’ye uçtular.