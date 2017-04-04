İsviçre’nin yenilikçi ve kaliteli ev cihazları markası V-ZUG, ünlü şeflerin farklı tatlar hazırladığı özel bir davetle yeni ürünlerini tanıttı.

İsviçre’nin lüks ev aletleri markası V-ZUG, ünlü şefler Baron Meshkin ve Sedef Kıvanç’ın hazırladığı sunumlar ile tanıtıldı. Ankara cemiyet hayatının seçkin isimlerinin katıldığı davete Yaşasın Kızıldemir ev sahipliği yaparken davetin basın sponsorluğu da Bom Dergi tarafından gerçekleştirildi. Son teknoloji ev ürünlerinin tanıtımı yapılırken ünlü şefler ise hazırladıkları leziz sunumlarla davetlilere ziyafet çektiler. Cemiyet hayatının ünlü isimleri ise V-ZUG ile ilgili merak ettiklerini sorarak bilgi almayı ihmal etmedi.