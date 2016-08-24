Avrupa’da rekor yükseliş

Lüks otomobilleriyle süper premium pazarına hitap eden Lexus, 2016’nın ilk altı ayında Avrupa’da 36 bin 405 adetlik satışa ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Bu satış rakamına göre Lexus, 2015’in ilk yarısına göre yüzde 16’lık artış göstererek premium pazardan daha büyük bir büyüme kaydetti. Aynı zamanda bu yüksek satış başarısı lüks hibrit segmentindeki liderliğini devam ettirdi.

Tamamen yeni dördüncü jenerasyon RX ile yüzde 123 artış göstererek 8 bin 815 adetlik satış elde ederken Avrupa’da ürün yelpazesi arasında en çok satan model olan NX ise 12 bin 689 adetlik satışa ulaştı. 2016 yılının başında satışa sunulan RC ise 972 adetlik satışla güçlü bir performans sergiledi.

Hibrit konusunda dünyanın lideri teknolojilerini üreten ve yenilerini tanıtmaya devam eden Lexus’un hibrit modelleri, Batı Avrupa’da büyük bir üstünlüğe sahip. Satılan araçların yüzde 98’i hibrit olurken Lexus Avrupa’nın toplam satışlarının ise yaklaşık üçte ikisini hibrit modelleri oluşturuyor.