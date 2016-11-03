Doğuş Grubu, 100 yılı aşkın süredir görsel tarihin en önemli temsilcilerinden olan Leica Camera AG ile iş birliği gerçekleştirdi.

Bu iş birliği kapsamında Leica mağaza, galeri ve akademinin yer aldığı Leica yerleşkesini İstanbul’a taşıdı. 20. yüzyıldan itibaren Leica’nın devrim yaratarak yön verdiği fotoğraf tarihinin izlerini Tarihi Bira Fabrikası’nın yeniden işlevlendirilmesiyle oluşturulan kültür kampüsü Bomontiada’da fotoğraf meraklılarıyla buluştu. Doğuş Grubu CEO’su Hüsnü Akhan’ın ev sahipliğinde iş, sanat, spor ve sosyal yaşam dünyasından seçkin isimlerin katıldığı davet renkli anlara da sahne oldu. Dünya üzerinde 200’den fazla şehirde mağazası bulunan Leica’nın bölgedeki ilk mağazası da Doğuş Grubu’nun bu önemli girişimiyle sanatseverlerin beğenisine sunulmuş oldu. Geleneksellik, mükemmellik ve yenilikçiliği bir arada temsil eden Leica’nın Türkiye distribütörü olan Doğuş Grubu, bu iş birliği ile Türkiye’de fotoğraf severlerin satın alma eğilimlerini değiştirmeyi hedeflemekle birlikte yerel ve uluslararası sanatçıların da bir araya geleceği bir fotoğraf üssü kurmayı planlıyor.