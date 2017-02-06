Ankara’nın tanınan çifti ve Sak Organizasyon’un sahipleri Alper-Begüm Kendirli’nin küçük kızları Alin’in 2. Yaşı için Ekşi Maya’da bir parti düzenlendi.

Başkentliler’in sıkça tercih ettiği Restaurant-Café Ekşi Maya’da düzenlenen doğum günü partisinin ev sahipleri Alper-Begüm Kendirli çifti, tüm misafirlerini kapıda karşıladı. Davete katılan tüm misafirler 2. yaşına giren Alin ile fotoğraf çektirirken küçük Alin de etrafına gülücükler saçtı. Sempatik ve sıcakkanlı tavırlarıyla gün boyunca misafirlerin ilgi odağı olan Alin’i misafirler bir an olsun kucağından indirmedi.