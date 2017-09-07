Birlikte Daha Enerjik

Türkiye çapında başarılı organizasyonlara imza atan 777 Organizasyon yolcuğuna yepyeni bir ortaklıkla büyüyerek devam ediyor… Genç, dinamik ekibi ve yılların deneyimi ile gerçekleştirdikleri birçok organizasyonda öncü olma yönleriyle örnek alınan firma projelerine hız katarak ilerliyor…

Tülay Erciyas Kaya ve Sema Akça ile gerçekleştirdiğimiz röportajda birlikte çıktıkları yeni serüvendeki hedeflerini biz sorduk, onlar anlattı…

Sema Hanım iş yaşamındaki tecrübelerinizi dinleyebilir miyiz?

10 yıl bankacılık sektöründe deneyim sahibi olduktan sonra hayalimdeki iş olan düğün organizasyonu işine girebilmek için mesleğimi bıraktım. Bu sektörde birlikte çalıştığım ilk kişi Tülay Erciyas Kaya idi. Bu yüzden 777 Organizasyon benim için her zaman çok özel oldu.

Tülay Hanım, ortaklık kararı almanızın nedeni nedir?

Bir gün, birlikte kahve içelim dedik, o günden bir hafta sonra ortaktık. Sanırım ikimiz de ortaklığın bizi mutlu edip 777 Organizasyon’a enerji katacağına çok inandık ve hızlıca ortaklığımızı başlattık.

Aile yaşantınızı ve iş hayatınızı nasıl dengeliyorsunuz?

Sema Akça: Benim, biri kız biri erkek 2,5 yaşında ikizlerim var, nihayet artık büyüdükleri ve okula başladıkları için gün içinde rahatım. Tüm organizasyonlarda ya ben ya da Tülay mutlaka bulunuyoruz. Ailelerimiz ile ilgili düzenimizi birbirimize anlayış göstererek dengede tutabiliyoruz.

İki ortak olmanın size ne gibi avantajları oldu?

Sema Akça: En büyük avantajımız altına imzamızı attığımız veya atacağımız tüm organizasyonlarda Tülay’ın ya da benim muhakkak yer almamız. Zaten uzun süredir beraber çalıştığımız profesyonel ekibimiz de, organizasyonlarda A’dan Z’ye en ince detay dahi atlanmadan işimizi tamamlayarak teslim ediyoruz.

Tülay Eciyas Kaya: Bu ortaklık ile beraber firmamızı çok daha büyüttüğümüz için zamanzıslık sorunumuz kalmadı. Her bütçeye ve isteğe göre karşılık verebileceğiz.

777 Organizasyon’u gelecekte neler bekliyor?

Artık daha kalabalık ve daha enerjik bir ekibiz. Lüks ve konsept düğünlerin yanı sıra, bütçesi kısıtlı olan çiftlerimize yönelik olarak da aynı kalitede düşük maliyetli organizasyonlar yapabiliyoruz. Tüm malzemeler firmamıza ait olduğu için rahatlıkla düşük bütçeli ama yine aynı kalitede, çok özenli güzel organizasyonlar yaratabiliyoruz.

Kısa ve uzun vadede planlarınız nelerdir?

777 Organizasyon, sektörde var oluşundan bu yana açılış, düğün, konser, sergi, toplantı, kongre, temel atma, fuar, kokteyl, festival organizasyonlarının en çok tercih edilen ismi oldu. Kaliteli ve müşteri memnuniyeti odaklı çalışma anlayışını benimsemiş genç, dinamik ve yaratıcı profesyonel ekibimizle birlikte bundan sonra da daha iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Sizin sektörünüzde başarının sırrı nedir?

Heyecanı dorukta olan çiftlerin isteklerini doğru anlamak en önemli aşamadır. Düğün öncesi ve düğün süresince devam eden iyi ve samimi bir iletişim ise bu sürecin kusursuz atlatılabilmesi için olmazsa olmaz koşuldur. Eksiksiz ve hatta söz verilenin üzerinde bir organizasyon gerçekleştirmenin, çiftimizin ve davetlilerinin oradan mutlu ayrılmanın verdiği haz hiçbir şeyler ölçülemez…

Sizi diğer organizasyon firmalarından ayıran özellikleriniz nelerdir?

Vizyonumuz ve araştırmacı ruhumuz sayesinde, birçok konsept ilk olarak bizim tarafımızdan uygulanmakta olup, bu anlamda Ankara’daki öncü firmalardan biriyiz. Malzemelerimizin çeşitliliği ve adetlerinin fazlalığı sayesinde hem düşük bütçeli hem de konsept işleri rahatlıkla yapabilme imkanımız var.

Evlenecek çiftler neden sizi tercih etmeli veya ediyorlar ?

Hangi işi yapıyorsanız yapın, müşterilerinizde bıraktığınız ilk izlenim ve onlarla kurduğunuz iletişim çok önemlidir. Çiftlerin kararını en çok etkileyen şey organizasyon firmasının ekibine duyduğu güven ve kurduğu iletişimin kalitesidir. Biz bu konuya hassasiyetle eğildiğimiz ve iletişime özen gösterdiğimiz için tercih ediliyoruz.

Düğün öncesi çiftlere düğün günü ile ilgili en büyük tavsiyeniz nedir?

Gelin ve damat adayları düğün öncesi aşırı gergin oluyorlar. Davetli listelerine varana kadar ufak tefek tüm konularda tartışma yaşıyorlar. En önemlisi; gerginliğe sebebiyet vermeden o günü huzurlu, mutlu ve eğlenerek geçirmeleridir. Çünkü o günün geri dönüşü yok.

Sizce Tülay Hanım’ın en güzel yanları nelerdir?

İşine duyduğu aşk ve kriz yönetmedeki başarısı tartışmasız en iyi yanıdır.

Peki Tülay Hanım; size göre Sema Hanım’ın en güzel yanları nelerdir?

Bence Sema’nın olumsuz bir yanı yok, herkesi koşulsuz, şartsız seviyor… Satış pazarlama alanında önceki iş yaşamında aldığı eğitimler, organizasyon yönetimi ve sağlam iletişimi sahip olduğu çok büyük avantajlarıdır.