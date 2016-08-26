Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu ve eşi Simin Konukoğlu’nun oğulları Turgut Konukoğlu ile iş adamı Deniz Ağırbaş ve Zümrüt Ağırbaş çiftinin kızları Ahu Konukoğlu Çırağan Sarayı’nda düzenlenen düğün ile hayatlarını birleştirdiler.

1 yıldır beraber olan ve Nisan ayında nişanlanan genç çifti, yakın dost ve arkadaşları bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı. BC Atelier’in ve BFA’nın organizasyonunu üstlendiği düğün törenine katılan 750 seçkin davetliyi Konukoğlu ve Ağırbaş Aileleri kapıda karşıladı

Düğünde gelinin nikah şahitliğini Cüneyd Zapsu , damadınkini ise Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ve amcaları Adil Sani Konukoğlu, Fatih Konukoğlu, Hakan Konukoğlu ve Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu yaptı.