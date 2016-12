Dünyanın en büyük üçüncü MICE (Meeting, Incentive, Congress, Events) fuarı ACE of M.I.C.E. Kongre, Toplantı ve Etkinlik Sektörü Fuarı’nın dördüncüsü 22-24 Şubat 2017 tarihlerinde Turkish Airlines isim sponsorluğunda İstanbul Kongre Merkezi- ICC’de gerçekleşecek. Türkiye ve dünyadan sektör profesyonellerine ev sahipliği yapacak fuarın yurt dışı pazarından ülkemize nitelikli hosted buyer (satın alıcı) getirerek MICE turizmini canlandırması bekleniyor.

Turizm Medya Grubu tarafından 2014 senesinden bugüne düzenlenen kongre, toplantı ve etkinlik sektörünün en önemli buluşmalarından ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines, Türkiye MICE turizminin büyümesine reel olarak katkıda bulunacak adımlar atmaya devam ediyor. 22-24 Şubat 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek olan ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines kapsamında dünyanın her yerinden kongre, toplantı ve etkinlik düzenleyen firma yetkilileri, kurumsal firma yetkilileri ve dernek başkanları İstanbul’da ağırlanacak.