TED Ankara Koleji mezunları, Mezunlar Derneği tarafından düzenlenen 49.yıl kutlamasında bir araya geldi.

Ted Ankara Koleji Mezunları, Mezunlar Derneği’nin düzenlediği geleneksel kutlamada buluştu. Dernek Başkanı Haşmet Kasapoğlu’nun ev sahipliği yaptığı geceye Ankara Ted mezunlarının yanısıra Türkiye’nin dört bir yerinden mezunlar katıldı. Ted Mezunlar Derneği’nin 49. Yılını geride bırakmanın gururunu yaşadığı gecede kendilerini Türkiye’nin en büyük ailelerinden biri Kabul ededn TED Mezunları gece boyunca doyasıya eğlendi.