Ankaralı iş adamı Ali Kök ile Moda Tasarımcısı Belde Soğukpınar yaşamlarını birleştirdi. Çiftin düğün törenine iş dünyasının tanınan isimleri katıldı.

Maden ve inşaat sektöründe hizmet veren iş adamı Ali Kök ile moda tasarımcısı Belde Soğukpınar iki yıl önce başlayan aşklarını evlilikle taçlandırdı. Swiss Otel’de gerçekleşen düğün töreninde genç çifti, akrabaları ve arkadaşları yalnız bırakmadı. Şubat ayında nişanlanarak evliliğe adım atan çift oldukça heyecanlı görünüyordu. Arkadaş ortamında başlayan aşklarını evlilikle sonuçlandıran mutlu çift tüm hazırlıkların tamamlanmasının ardından nikah masasına yürüdü. Nikah memurunun sorusuna büyük bir mutlulukla evet cevabını veren çiftin nikah şahitliklerini Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, İş Adamı Hasan Tuncer, İş Adamı Mahmut Kızılkaplan, İş Adamı Tayfun Yıldırım, Ankara Sanayi Odası Genel Sekreteri Yavuz Cabbar ve Kamusen Başkanı İsmail Koncuk yaptı. Nikah defterini şahitlerin tebriklerinin ardından alan genç çift ilk danslarını gerçekleştirdi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden düğünde renkli görüntüler yaşandı. Genç çift düğünün ardından balayı için Cannes, Nice ve Montecarlo’yu kapsayan uzun bir tatile çıktı.