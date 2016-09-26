Parisien Gecesi Ankaralı eğlenceseverleri buluşturdu. Fransa’nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries’in himayesindeki eğlence dolu gece Yurt Dışında Yaşayan Fransızlar Derneği (UFE) tarafından gerçekleştirildi.

Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği’ndeki Parisien Gecesi etkinliğine Türkiye’de görevli Büyükelçiler, diplomatlar ve eğlenceseverler katıldı. Gecenin konsepti kırmızı ve siyah renkler olarak belirlendi. Geceye katılan konuklar için çok özel bir menü de hazırlandı. İncirli kuzu, incirli ciğer, armut tatlısı, karamelize incir tatlısı ile kabak ve köz biberli kiş Parisien Gecesi’nin eşsiz lezzetlerinin başında geldi. Gece Büyükelçi Charles Fries’in konuşmasıyla başladı. Açılış konuşmasının ardından yemeklerini yiyen konukları bir sürpriz bekliyordu. 1830 yılında Moulin Rouge dans salonunda doğan Cancan Dansı konuklar için özel bir gösteri olarak sunuldu. Dans sırasında Ünlü Fransız Besteci Offenbach tarafından Cancan için bestelenen müzik çalındı. Eğlence ve dans dolu Parisien Gecesi’ne katılanlar unutulmayacak bir etkinliğe katılmanın mutluluğunu yaşadı.